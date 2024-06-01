Diguyur Hujan, Depok Dikepung Banjir hingga Macet Parah di Margonda

DEPOK - Hujan melanda kawasan Depok, Jawa Barat pada Sabtu (1/6/2024) sore tadi hingga membuat sejumlah titik di kawasan tersebut digenangi banjir. Bahkan, pada malam hari ini di kawassn Margonda Raya sampai terjadi kemacetan parah.

Informasi tersebut diantaranya diunggah oleh akun Instagram @infodepok24 dan @infodepok_id, yang mana disebutkan di sejumlah kawasan Depok diterjang banjir pada saat hujan melada di sore hari. Banjir tersebut menerjang di Jalan Kembang Lio, lalu Jalan Raya Keadilan Rawadenok.

Banjir juga melanda kawasan Jalan depan Pasar Agung dan juga kawassn KSU Raya atau Jalan Raya Parung Serab, Sukmajaya, Depok. Banjir yang melanda kawasan tersebut tingginya bervariasi, mulai dari semata kaki hingga sampai pinggang orang dewasa.

Banyak kendaraan yang mengalami mogok masal lantaran memaksa untuk menerabas banjir. Ada juga jalanan yang benar-benar tak bisa dilintasi oleh kendaraan karena saking tingginya banjir.

Bukan itu saja, di Jalan Utama penghubung Kota Depok dengan Jakarta, yakni Jalan Margonda Raya juga tampak dilanda banjir. Kondisi itu diperparah dengan adanya pohon tumbang yang menutupi jalanan.

Alhasil, kendaraan di Jalan Margonda Raya pun mengalami macet parah hingga stuck di dua sisi arah jalannya akibat salh satunya sisi arah jalannya itu tak bisa dilintasi kendaraan. Kendaraan sepeda motor khususnya, sampai mencari-cari jalan tikus dengan menyusuti gang-gang perumahan warga demi lolos dari kemacetan parah itu.

(Awaludin)