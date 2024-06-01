Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang dan Banjir di Margonda, Arus Lalin Tersendat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |21:39 WIB
Pohon Tumbang dan Banjir di Margonda, Arus Lalin Tersendat
Pohon tumbang di Margonda (Foto: istimewa/Okezone)
DEPOK - Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Raya Margonda, Pondok Cina, Beji, Kota Depok mengarah ke Jakarta usai diterpa hujan disertai angin kencang pada Sabtu (1/6/2024) sore.

Proses evakuasi pohon besar melibatkan petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) hingga kepolisian.

Akibat pohon tumbang dan adanya sejumlah titik genangan banjir didepan resto ayam cepat saji dan SPBU di Jalan Raya Margonda baik arah Depok dan Jakarta terjadi kemacetan total.

"Lokasi hambatan pohon tumbang di jalan Margonda Raya yang mengarah ke utara, tepatnya di depan percetakan cemerlang. Bagi pengguna jalan yang akan melintasi jalan Margonda Raya untuk mencari rute lain, ke arah Jalan Juanda atau Depok 2," tulis caption laman Instagram @lantasrestrodepok.

"Situasi arus lalu lintas sore hari ini Jalan Raya Margonda (titik tepat depan ITC Depok arah Jakarta) adanya luapan volume air, upaya pengaturan lalu lintas dilakukan Satlantas Polres Metro Depok bersama Dishub Kota Depok," tambahnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
