Pohon Raksasa yang Tumbang di Margonda Depok Berhasil Dievakuasi, Lalu Lintas Kembali Lancar

DEPOK - Pohon trembesi raksasa yang tumbang di Jalan Raya Margonda, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat dan menutup lajur mengarah ke Jakarta sudah berhasil dievakuasi, Sabtu (1/6/2024) malam.

Pantauan iNews Media Group di lokasi sekira pukul 21.20 WIB, kondisi arus lalu lintas baik arah Jakarta maupun Depok kini kembali lancar, setelah sempat tersendat pohon tumbang.

Pohon tumbang telah berhasil dievakuasi petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

"Pohon trembesi yang tumbang satu," kata Kepala Dinas LHK Depok, Abdulrahman saat dikonfirmasi.