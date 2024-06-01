Kemacetan Mengular di Flyover Arif Rahman Hakim Depok Imbas Banjir

DEPOK - Kemacetan arus lalu lintas mengular di Flyover Arif Rahman Hakim, Pancoran Mas, Kota Depok mengarah ke Jalan Nusantara dan Sawangan, Sabtu (1/6/2024) malam, karena banjir.

Pantauan iNews Media Group di lokasi pada pukul 21.33 WIB terlihat kemacetan yang didominasi sepeda motor dan mobil mengular hingga ke Simpang Ramanda atau Margonda.

Genangan banjir sendiri berada disisi kiri jalan sehingga terjadi antrean kendaraan yang hendak melintas.

BACA JUGA:

Namun terlihat pula kendaraan roda dua yang nekat menerabas genangan banjir yang mulai surut itu.

Sementara itu terdapat sejumlah angkutan kota (angkot) dengan trayek 01 berwarna kuning nampak mogok di sisi Jalan Arif Rahman Hakim diduga usai menerabas banjir.

Petugas Satlantas Polres Metro Depok juga terlihat mengatur arus lalu lintas yang hendak melewati Flyover Arif Rahman Hakim di simpang Ramanda.

(Salman Mardira)