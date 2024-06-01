Simpul Relawan Deklarasi Dukung Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Puluhan simpul relawan menyatakan dukungan bagi Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pernyataan itu diumumkan dalam deklarasi dukungan yang dilakukan di Mabes XI, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6/2024).

Simpul relawan yang menyatakan dukungan ke Anies di Pilgub 2024 ialah ANies, Pejuang ABW, AMAN, MANIES, Sobat Anies, Sifa, RI Anies, ABRI Satu, Smile ABW, Sohib Indonesia, GBC, Dunsanak Anies, Moralis, Barnies, P24, Regean Millenial, ProNies, BEM, Mas Anies, ⁠RABN, Bara Api Indonesia dan ARTA.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dukungan penuh kepada Anies Rasyid Baswedan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PEJUANG Anies Baswedan (ABW) Arini Soemardi saat bacakan deklarasi.

