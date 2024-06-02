Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Periksa Syarat Dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, KPU DKI Libatkan 480 Verifikator

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |01:30 WIB
Periksa Syarat Dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, KPU DKI Libatkan 480 Verifikator
Dharma Pongrekun (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memverifikasi administrasi dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, sebelum digelar rapat pleno penetapan.

"Hari ini, hari terakhir KPU Provinsi DKI melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana," kata Anggota KPU DKI, Doddy Wijaya, Sabtu (1/6/2024).

Doddy menyampaikan bahwa sebanyak 840.640 dukungan yang telah dikumpulkan pasangan Dharma-Kun Wardhana. Untuk memeriksa dokumen tersebut, KPU DKI juga melibatkan ratusan verifikator.

 BACA JUGA:

"Kami melibatkan kurang lebih 480 verifikator dair KPU Provinsi, kabupaten/kota, PPK, PPS Se-DKI Jakarta selama kurang lebih 14 hari kami melakukan verifikasi ini sampai sekarang berlangsung, dan akan tuntaskan hari ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa calon perseorangan dapat didukung minimal 7,5% penduduk DKI. Artinya, sebanyak 618.968 dukungan yang harus bisa terkumpul.

Halaman:
1 2
      
