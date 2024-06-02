BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi seekor kucing oyen yang meresahkan warga di Limusnunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu 1 Juni 2024 siang. Kucing tersebut sangat agresif dan menyerang warga.
Anggota Rescue Regu 3 Damkar Kabupaten Bogor Nuriyadi mengatakan awalnya ada seorang warga melaporkan keresehannya dengan keberadaan kucing tersebut. Kucing berwarna oranye dan putih itu sering mondar-mandir di atap rumah warga.
"Di atas rumah bolak-balik dan mencoba menyerang warga," kata Nuriyadi.
