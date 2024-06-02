Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Kucing Oyen Serang Warga di Bogor, Damkar Turunkan Tim Evakuasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |03:45 WIB
Duh! Kucing Oyen Serang Warga di Bogor, Damkar Turunkan Tim Evakuasi
Kucing yang resahkan warga di Limunusnunggal, Bogor berhasil ditangkap (Damkar Bogor)
BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi seekor kucing oyen yang meresahkan warga di Limusnunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu 1 Juni 2024 siang. Kucing tersebut sangat agresif dan menyerang warga.

Anggota Rescue Regu 3 Damkar Kabupaten Bogor Nuriyadi mengatakan awalnya ada seorang warga melaporkan keresehannya dengan keberadaan kucing tersebut. Kucing berwarna oranye dan putih itu sering mondar-mandir di atap rumah warga.

"Di atas rumah bolak-balik dan mencoba menyerang warga," kata Nuriyadi.

