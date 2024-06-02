Anies Bagi Pengalaman Bangun Kampung Susun di Jakarta saat Memimpin DKI

JAKARTA - Anies Baswedan berbagi pengalaman membangun beberapa kampung susun saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Menurutnya pembangunan kampung susun terwujud dengan pendekatan kolaborasi.

Hal itu disampaikan Anies dalam diskusi tentang Kampung Susun dan Masa Depan Kampung Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta. Ia menukilkannya lewat Instagramnya.

"Mampir ke TIM untuk lihat pameran Teras Pengetahuan Kota, memperingati ulang tahun ke-14 Rujak Center for Urban Studies (Rujak CUS). Kebetulan ada diskusi soal Kampung Susun dan Masa Depan Kampung Jakarta, ikut menyimak dan berbagi pengalaman," kata Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Minggu (2/6/2024).

