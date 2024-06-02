Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

SIM Keliling di Jakarta Hanya Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Cek Jadwalnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |07:51 WIB
SIM Keliling di Jakarta Hanya Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Cek Jadwalnya
SIM Keliling. (Foto: TMC Polda Metro)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada hari ini, Minggu (30/5/2024).

Melansir dari akun media sosial resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling hari ini hanya beropasi di dua lokasi, mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikut lokasinya:

Jaktim : Jalan Raden Inten Kalimalang samping gerai makan cepat saji Duren Sawit

Jaksel : Tidak ada pelayanan

Jakut : Tidak ada pelayanan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/337/3101474/polri-myZl_large.jpg
SIM Diusulkan Berlaku Seumur Hidup, Begini Penjelasan Lengkap Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/338/3036435/lokasi-sim-keliling-hari-ini-buka-hingga-pukul-2-siang-QjFuqEjLYR.jpg
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 2 Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3031702/lokasi-sim-keliling-di-sejumlah-wilayah-jakarta-hari-ini-43UvmHKUBi.jpg
Lokasi SIM Keliling di Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/338/3031195/5-lokasi-layanan-sim-keliling-di-jakarta-hari-ini-olcT2rGpIi.jpg
5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/338/3028690/lokasi-sim-keliling-hari-ini-buka-hingga-pukul-14-00-wib-GPeecstPFH.jpg
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 14.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/338/3027129/lokasi-sim-keliling-tersebar-di-sejumlah-wilayah-jakarta-hari-ini-6igjcT6PMz.jpg
Lokasi SIM Keliling Tersebar di Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement