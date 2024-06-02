Sambut Pilkada Tangerang, KNPB Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

TANGERANG – Partai Politik Non Parlemen yang tergabung dalam Koalisi Non Parlemen Bersatu (KNPB) Kota Tangerang menggelar Deklarasi dan Konvoi. Kegiatan tersebut berbarengan dengan memperingati Hari Lahir Pancasila, Sabtu 1 Juni 2024.

Jubir KNPB, Hepriyadi Zaicily mengatakan pihaknya akan menjadi koalisi yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan hati nurani dan semangat menggelora untuk kemajuan Kota Tangerang.

“Menjadi barisan terdepan yang akan bersinar bersama dan selalu menyatukan ummat untuk Kota Tangerang yang berakhlakul Karimah,” ucapnya.