Penampakan Polwan dan Polisi Berkuda Jaga Keamanan di CFD Jakarta

JAKARTA - Polisi wanita (polwan) Polres Metro Jakarta Pusat memberi pengamanan dan pelayanan kepada warga masyarakat yang melaksanakan olahraga pagi di Car Free Day (CFD) sepanjang jalan MH Thamrin dan Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Minggu (2/6/2024).

CFD rutin dilaksanakan setiap hari Minggu pagi dimulai pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB. Terlihat lalu lalang warga, muda-mudi hingga anak-anak yang melaksanakan olahraga. Mereka senam bersama, lari, jalan kaki dan bersepeda.

"Agar berhati-hati, jaga barang berharga seperti HP, perhiasan maupun dompet jangan sampai jatuh maupun di curi orang. Lebih baik disimpan dulu supaya aman. Kami dari kepolisian akan melayani, melindungi dan mengamankan bapak ibu semuanya. Salam sehat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Petugas Polwan Iptu Riski Tiar Novita Sari selalu mengingatkan dan menyapa warga dengan senyum dan ramah kepada warga agar berhati-hati, apabila merasakan sakit sudah disediakan Tim Medis.

Terlihat petugas berkuda juga ikut mengamankan Car Free Day di Bundaran HI, anak-anak dan keluarga sangat terhibur adanya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat yang sedang berolahraga sehingga merasa aman dan nyaman.

(Qur'anul Hidayat)