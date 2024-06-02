Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Polwan dan Polisi Berkuda Jaga Keamanan di CFD Jakarta

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |11:05 WIB
Penampakan Polwan dan Polisi Berkuda Jaga Keamanan di CFD Jakarta
Polwan polisi berkuda di CFD Jakarta. (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Polisi wanita (polwan) Polres Metro Jakarta Pusat memberi pengamanan dan pelayanan kepada warga masyarakat yang melaksanakan olahraga pagi di Car Free Day (CFD) sepanjang jalan MH Thamrin dan Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Minggu (2/6/2024).

CFD rutin dilaksanakan setiap hari Minggu pagi dimulai pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB. Terlihat lalu lalang warga, muda-mudi hingga anak-anak yang melaksanakan olahraga. Mereka senam bersama, lari, jalan kaki dan bersepeda.

"Agar berhati-hati, jaga barang berharga seperti HP, perhiasan maupun dompet jangan sampai jatuh maupun di curi orang. Lebih baik disimpan dulu supaya aman. Kami dari kepolisian akan melayani, melindungi dan mengamankan bapak ibu semuanya. Salam sehat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Petugas Polwan Iptu Riski Tiar Novita Sari selalu mengingatkan dan menyapa warga dengan senyum dan ramah kepada warga agar berhati-hati, apabila merasakan sakit sudah disediakan Tim Medis.

Terlihat petugas berkuda juga ikut mengamankan Car Free Day di Bundaran HI, anak-anak dan keluarga sangat terhibur adanya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat yang sedang berolahraga sehingga merasa aman dan nyaman.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177475/cfd-xFVb_large.jpg
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168267/car_free_day-3cn9_large.jpg
Denyut CFD Sudirman-Thamrin, Kembali Ramai Usai Demo yang Mencekam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166612/car_free_day-1dXm_large.jpg
Jakarta Pagi Ini, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161739/cfd_bundaran_hi-UsCY_large.jpg
Aksi Teatrikal Serangan Umum Surakarta Warnai CFD Jakarta di Hari Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3160998/car_free_day-LnwD_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan pada 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160072/cfd-mk7w_large.jpg
Dihadiri Pramono Anung, Kesenian 5 Negara Ramaikan CFD Bundaran HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement