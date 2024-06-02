Hilang 3 Hari, Bocah di Bekasi Ditemukan Tewas Dalam Lubang Galian Pompa Air

BEKASI - GH, bocah berusia sembilan tahun ditemukan di lubang galian mesin pompa air sedalam 2,5 meter di halaman rumah warga di kawasan RT03/RW07 Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi. GH ditemukan setelah dilaporkan hilang selama tiga hari.

GH hilang sejak Jumat 31 Mei 2024 kemarin dan baru ditemukan pada Minggu 2 Juni 2024 dini hari. Adapun korban ditemukan di salah satu rumah warga yang tinggal di kawasan tersebut.

"Dia kan lagi main, tiba-tiba sama adiknya bilang dek saya keluar sebentar. Lalu spontan itu hilang," kata Sobirin salah satu warga sekitar, Minggu (2/6/2024).

Selama tiga hari menghilang, warga sempat mencurigai kediaman rumah warga bernama Didi. Namun, baru bisa dilakukan penggerebekan bersama aparat kepolisian pada Minggu dini hari.

"(Ditemukan) Di dalam rumah. Pas posisi anak itu hilang, bapak itu (pemilik rumah) juga gak ada. Kemungkinan juga disekap," ucapnya.

Sobirin juga mengungkap korban ditemukan dengan dibungkus karung. Hanya saja belum diketahui motif dari peristiwa tersebut.