Bocah Tewas di Lubang Galian Pompa Air Diduga Korban Pembunuhan

BEKASI - GH, bocah berusia sembilan tahun ditemukan tewas di lubang galian pompa air yang terletak di rumah warga di RT03/RW07 Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi. Polisi menduga GH merupakan korban pembunuhan.

"Iya, dugaan pembunuhan," kata Kapolsek Bantargebang AKP Ririn Sri Damayanti, Minggu (2/6/2024).

GH ditemukan di salah saru rumah warga bernama Didi. Didi pun kini ditangkap dan tengah dilakukan pemeriksaan. Adapun jarak rumah korban dan rumah Didi diketahui tidak berjarak jauh.

"Korban terakhir dilihat di rumah pelaku. Pelaku masih diperiksa. Inisial D," ucap Ririn.

Ririn menyebut korban ditemukan pada Minggu 2 Juni 2024 dini hari saat polisi mendatangi kediaman Didi. Ririn menjelaskan, korban juga terbungkus karung saat ditemukan.

"Korban sudah dalam keadaan meninggal terbungkus karung. Setelah dimasukkan ke dalam karung dimasukkan ke dalam lubang yang ada di belakang rumahnya," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan pihak kepolisian yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Muhammad Firdaus masih melakukan olah TKP. Polisi terlihat masuk ke lingkungan rumah Didi.

(Arief Setyadi )