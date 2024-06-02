Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Bocah Tewas Terjatuh saat Main di JPO Tol Jorr Jatiasih

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |15:13 WIB
Anak tewas terjatuh, kawat di JPO Tol Jorr Jatiasih berlubang (Foto: Rahmat Hidayat)
Anak tewas terjatuh, kawat di JPO Tol Jorr Jatiasih berlubang (Foto: Rahmat Hidayat)
BEKASI - Seorang anak berusia delapan tahun tewas usai terjatuh dari jembatan penyeberangan orang atau JPO Tol Jorr Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Korban sempat dilarikan ke RS Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Namun, akhirnya meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Minggu (2/6/2024) siang tadi.

Dalam video amatir warga yang merekam detik-detik seorang anak bernama Muhammad Al Fatih Gustapiansyah terjatuh dari JPU pada Sabtu 1 Juni 2024 sore kemarin.

Peristiwa ini terjadi di atas JPO di wilayah RT 08 RW 11 Gang Nipah, Kampung Jaha, Kelurahan Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Dari video nampak tubuh korban tergeletak dengan berlumuran darah tepat di depan mobil yang hendak melintas di kilometer 42 Tol Jorr mengarah ke Tanjung Priok, Jakarta.

Suasana ruas jalan tol dalam kondisi ramai lancar. Dari informasi yang dihimpun, korban saat itu tengah istirahat usai bermain dengan teman-temannya sambil bergurau.

Korban yang duduk langsung bersandar, namun nahas kondisi kawat yang hendak disandari bolong sehingga korban langsung terjatuh ke bawah arah jalan tol.

