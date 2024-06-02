Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 9 Tahun Tewas di Lubang Galian Ternyata Korban Pembunuhan, Pelaku Ditangkap!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |15:13 WIB
Bocah 9 Tahun Tewas di Lubang Galian Ternyata Korban Pembunuhan, Pelaku Ditangkap!
TKP penemuan mayat bocah. (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - GH bocah berusia sembilan tahun ditemukan tewas di lubang galian jet pump di kawasan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, Minggu (2/6/2024). Polisi menangkap terduga pelaku yang diduga membunuh korban.

Mayat korban ditemukan di rumah warga bernama Didit Setiawan. Polisi pun telah menangkap Didit untuk diperiksa.

"Hasil dari olah TKP yang tadi malam pada pukul 02.00 WIB dini hari, tim dari unit Reskrim Polsek Bantargebang telah mengamankan pelaku dan korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Minggu.

Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (2/6) siang lantaran menemukan adanya lubang galian lain yang masih baru. Namun dari hasil pemeriksaan itu polisi tidak menemukan adanya korban lain.

"Pelaku dia mau menanam korban di dalam rumahnya. Namun hasil pengamatan tim ada satu titik yang memang semennya baru," kata Firdaus.

"Makanya kami barusan melakukan penggalian sedalam lebih kurang satu meter namun tidak ditemukan ada korban lainnya," sambungnya.

Sementara, korban GH langsung dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi akan mengungkap penyebab kematian secara rinci dari hasil pemeriksaan itu.

Sebelumnya, GH bocah berusia sembilan tahun ditemukan tewas di lubang galian jet pump yang terletak di rumah warga di RT03/RW07 Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi. Polisi menduga GH merupakan korban pembunuhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement