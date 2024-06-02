Bocah 9 Tahun Tewas di Lubang Galian Ternyata Korban Pembunuhan, Pelaku Ditangkap!

BEKASI - GH bocah berusia sembilan tahun ditemukan tewas di lubang galian jet pump di kawasan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, Minggu (2/6/2024). Polisi menangkap terduga pelaku yang diduga membunuh korban.

Mayat korban ditemukan di rumah warga bernama Didit Setiawan. Polisi pun telah menangkap Didit untuk diperiksa.

"Hasil dari olah TKP yang tadi malam pada pukul 02.00 WIB dini hari, tim dari unit Reskrim Polsek Bantargebang telah mengamankan pelaku dan korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Minggu.

Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (2/6) siang lantaran menemukan adanya lubang galian lain yang masih baru. Namun dari hasil pemeriksaan itu polisi tidak menemukan adanya korban lain.

"Pelaku dia mau menanam korban di dalam rumahnya. Namun hasil pengamatan tim ada satu titik yang memang semennya baru," kata Firdaus.

"Makanya kami barusan melakukan penggalian sedalam lebih kurang satu meter namun tidak ditemukan ada korban lainnya," sambungnya.

Sementara, korban GH langsung dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi akan mengungkap penyebab kematian secara rinci dari hasil pemeriksaan itu.

Sebelumnya, GH bocah berusia sembilan tahun ditemukan tewas di lubang galian jet pump yang terletak di rumah warga di RT03/RW07 Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi. Polisi menduga GH merupakan korban pembunuhan.