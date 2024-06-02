Mayat Bocah 9 Tahun dalam Lubang Galian, Pelaku Sekap dan Cekik Korban

BEKASI - Mayat bocah berusia 9 tahun berinisial GH ditemukan di lubang galian di kawasan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi. GH diduga disekap dan dicekik oleh pelaku hingga tewas.

Pelaku diduga merupakan Didit Setiawan, pemilik rumah di mana lubang galian itu ditemukan. Didit diduga mengeksekusi korban pada Sabtu (1/5).

"Korban dibekap dengan menggunakan bantal dan menggunakan tangan kanannya pelaku mencekik korban, sehingga korban meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Minggu (2/6/2024).