Viral Wanita Diduga Jadi Korban Percobaan Pemerkosaan saat Lari Pagi, Polisi Selidiki

BOGOR - Viral di media sosial seorang wanita diduga menjadi korban percobaan pemerkosaan di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infoparung, dari kejauhan tampak wanita tersebut sedang duduk di depan sebuah rumah. Terlihat, di sekeliling korban sudah terdapat beberapa warga.

BACA JUGA:

Dinarasikan, wanita itu menjadi korban dugaan percobaan perkosaan ketika hendak lari pagi. Korban disebut sempat dibawa pelaku ke kebun singkong.

Aksi pelaku tidak berhasil dan korban mendapat penganiayaan. Pelaku pun melarikan diri ke kawasan perumahan di sekitar lokasi kejadian.

"Min terjadi permerkosaan min di kampung saya, di deket SD," ucap wanita perekam video dikutip MNC Portal, Minggu (2/6/2024).

BACA JUGA: RPA Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Psikologis ke 2 Anak Korban Pemerkosaan di Jakarta

Terpisah, Kasie Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Koban masih di rumah sakit belum bisa dimintai keterangannya.

"Kepolisian masih lakukan penyelidikan terkait hal ini dan korban masih di RS belum bisa dimintai keterangan pemeriksaan lanjut," ucap Desi.