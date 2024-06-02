Tim SAR Temukan Jasad Pemuda Tewas Tenggelam di Dermaga Muara Baru

JAKARTA - Tim SAR gabungan menemukan korban yang tenggelam di Dermaga Muara Baru dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (2/6/2024) pagi sekitar pukul 07.19 WIB.

Korban bernama Ridwan (21) ditemukan pada radius kilometer dari lokasi kejadian dalam kondisi terapung di atas perairan.

"Jenazah langsung dievakuasi menuju RSCM untuk dilakukan proses selanjutnya dan diserahkan kepada pihak keluarga korban," tulis Humas Basarnas Jakarta dalam akun media sosial Instagram-nya, @basarnas.jakarta.