HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuhan Bocah di Lubang Pompa, Ditemukan Banyak Foto Anak dan Alat Dukun di Rumah Pelaku

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:02 WIB
Pembunuhan Bocah di Lubang Pompa, Ditemukan Banyak Foto Anak dan Alat Dukun di Rumah Pelaku
Mayat bocah ditemukan dalam lubang pompa air (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Bocah berinisial GH (9) ditemukan tewas di pekarangan rumah DS (60) di dalam sebuah lubang galian pompa air jet pump Minggu (2/6/2024) dini hari. Polisi telah menangkap DS yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan GH.

Di dalam rumah DS, polisi juga menemukan foto-foto anak kecil. Hal ini diungkap dalam olah TKP yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus.

"Ada foto-foto (anak kecil)," kata Firdaus kepada wartawan, Minggu (2/6/2024).

Firdaus menyebut foto yang ditemukan merupakan foto anak-anak yang berbeda-beda. Hanya saja, Firdaus menyebut polisi masih mendalami untuk apa foto-foto itu.

"Iya (foto anak berbeda). (Jumlah) nanti kita share, besok lah. Masih dalam pendalaman," sambungnya.

Selain foto-foto anak kecil, polisi juga menemukan alat-alat berupa praktek dukun. Namun, polisi masih mendalami temuan ini.

"Di dalam rumah pelaku ditemukan media semacam praktek dukun. Ini kami masih dalami," katanya.

