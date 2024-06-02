Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

442 Tukang Parkir Liar di Jakarta Diringkus dalam Dua Pekan Razia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:21 WIB
442 Tukang Parkir Liar di Jakarta Diringkus dalam Dua Pekan Razia
Ilustrasi tukang parkir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 442 juru parkir liar diamankan Tim Gabungan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan penertiban juru parkir liar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada 15-30 Mei 2024.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan juru pakir liar yang ditindak (Surat Pernyataan) dalam kegiatan tanggal 30 Mei 2024 sebanyak 80 juru parkir.

"Sehingga total juru parkir liar yang ditindak tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Mei 2024 ada sebanyak 442 juru parkir liar. Penindakan yang dilakukan adalah pembinaan secara persuasif, humanis dan diberikan surat pernyataan," ujar Syafrin Liputo, Minggu (2/6/2024) kepada awak media dalam keterangannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban juru parkir liar pada Kamis, 30 Mei 2024 di 5 wilayah Jakarta dilakukan di 65 lokasi dengan rincian sebagai berikut.

Tingkat Provinsi: Jln. Kwitang, Cikini Raya, Indomaret cikini, RM kedai babat senen, Masjid Asyifa RSCm, Holland Bakery Cikini Raya, Mcd Kramat Raya, Jln. Diponegoro RSCM, Alfa Mart Stasiun cikini, Bank BII, Starbuck Menteng, Ruko cikini sentra, Ruko Pos Cikini. Total ada 25 juru parkir liar ditindak.

Tingkat Kota Jakarta Pusat: Alfamart Jl. Penjernihan 2, Alfamart Jl. KH Mas Mansyur, Indomaret Jl. KS Tubun, Alfamart KS Tubun (Samping Holland), Alfamart Jl. Penjernihan, 6. Alfamart Jl. KS Tubun, 7. Indomaret Benhil Raya, Indomaret Petamburan VI, Alfamidi Jl. Penjernihan 1, Alfamidi Benhil, Family Mart Benhil, 12. Depan Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Total ada 13 juru parkir liar ditindak.

Tingkat Kota Jakarta Utara: Indomaret Jl. Teluk Gong, Ruko/Gudang Jl. Buntek, RS Duta Indah Jl. Teluk Gong, Alfamart Jl. Pakin, Restoran & Optik Kacamata Jl. Terusan Bandengan, Bank BRI Jl. Jembatan III, 7. Alfamart Jl. Terusan Bandengan, Indomaret Jl. Pakin. Total ada 8 juru parkir liar ditindak.

