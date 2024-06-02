Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Lubang Baru Dicor, Polisi Dalami Dugaan Korban Lain dalam Kasus Pembunuhan Anak di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:38 WIB
Ada Lubang Baru Dicor, Polisi Dalami Dugaan Korban Lain dalam Kasus Pembunuhan Anak di Bekasi
Mayat anak dalam lubang pompa air (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap DS (61) terduga pelaku pembunuhan bocah berinisial GH (9) di kawasan Bantargebang, Kota Bekasi. Mayat GH ditemukan di sebuah lubang pompa air yang berada di halaman belakang kediaman DS.

Polisi mendalami dugaan adanya korban tambahan. Hal ini menyusul ditemukannya lubang galian yang diduga baru selesai dicor.

"Dari hasil pengamatan diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Minggu (2/6/2024).

Adapun untuk membuktikan ada atau tidaknya korban lain polisi pun menggali lubang itu dalam olah tempat kejadian perkara (TKP). Namun demikian, polisi mengaku belum menemukan adanya korban lain.

"Kami barusan melakukan penggalian sedalam lebih kurang satu meter. Namun, tidak ditemukan korban lain," jelas dia.

Korban GH dalam kasus ini sempat menghilang pada Jumat 31 Mei. Namun demikian, pelaku diduga baru melakukan eksekusi pembunuhan pada Sabtu 1 Juni esok harinya. "Korban dibekap menggunakan bantal dan menggunakan tangan kanan pelaku mencekik korban sehingga korban meninggal dunia," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
