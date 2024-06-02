Bangunan Bengkel di Jaktim Kebakaran, 4 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah bangunan bengkel di Jalan Swadaya dekat Mixue Cilangkap, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur terbakar hebat pada Minggu (2/6/2024) sekira pukul 19.51 WIB.

"Objek terbakar bangunan bengkel. Proses pemadaman atau merah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sebanyak empat unit pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran dan taksiran kerugian akibat peristiwa tersebut.

"Pengerahan unit 4 dan 20 personel," jelasnya.

(Arief Setyadi )