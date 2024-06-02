Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangunan Bengkel di Jaktim Kebakaran, 4 Unit Damkar Dikerahkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |20:25 WIB
Bangunan Bengkel di Jaktim Kebakaran, 4 Unit Damkar Dikerahkan
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bangunan bengkel di Jalan Swadaya dekat Mixue Cilangkap, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur terbakar hebat pada Minggu (2/6/2024) sekira pukul 19.51 WIB.

"Objek terbakar bangunan bengkel. Proses pemadaman atau merah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sebanyak empat unit pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran dan taksiran kerugian akibat peristiwa tersebut.

"Pengerahan unit 4 dan 20 personel," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483/kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481/direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189457/kebakaran_gedung_terra_drone-kCeZ_large.jpg
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement