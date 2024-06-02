JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, ada ratusan kendaraan yang ditindak karena melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan kegiatan mingguan penindakan kendaraan bermotor lawan arah Tim Lintas Jaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei - 31 Mei 2024.
Penindakan dilaksanakan serentak di 5 wilayah Jakarta pukul 07.30 - 10.00 WIB dan pukul 16.00 - 18.00 WIB
Lokasi penindakan disebut Syafrin dilaksanakan pada 24 lokasi, yakni:
- Bidang Dalops: Karet Tengsin, Kalibata, KH Wahid Hasyim
- Sudinhub Jakarta Pusat: Senen Raya, Letjen Suprapto
- Sudinhub Jakarta Utara: Traffic Light (TL) Tanah Merdeka, TL Akses Marunda, Pegangsaan Dua