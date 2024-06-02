Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lawan Arah, 307 Kendaraan di Jakarta Ditindak Petugas

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |20:57 WIB
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (Foto: M Refi Sandi)
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (Foto: M Refi Sandi)
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, ada ratusan kendaraan yang ditindak karena melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan kegiatan mingguan penindakan kendaraan bermotor lawan arah Tim Lintas Jaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei - 31 Mei 2024.

Penindakan dilaksanakan serentak di 5 wilayah Jakarta pukul 07.30 - 10.00 WIB dan pukul 16.00 - 18.00 WIB

Lokasi penindakan disebut Syafrin dilaksanakan pada 24 lokasi, yakni:

- Bidang Dalops: Karet Tengsin, Kalibata, KH Wahid Hasyim

- Sudinhub Jakarta Pusat: Senen Raya, Letjen Suprapto

- Sudinhub Jakarta Utara: Traffic Light (TL) Tanah Merdeka, TL Akses Marunda, Pegangsaan Dua

Telusuri berita news lainnya
