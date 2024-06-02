Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Tawuran Petasan di Jalur Rel Kereta Papanggo Tanjung Priok

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |21:02 WIB
Viral Tawuran Petasan di Jalur Rel Kereta Papanggo Tanjung Priok
Viral tawuran di rel kereta (Foto: Instagram Infopriok)
JAKARTA - Sebuah potongan video diduga aksi tawuran petasan antar kelompok pemuda terjadi di jalur rel Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada Minggu (2/6/2024) sore.

Video tersebut diunggah akun Instagram infopriok dan mendapat komentar beragam dari netizen.

Tampak dalam video kiriman dari warga tersebut diambil sekitar Pukul 17.41 WIB di dekat Jalan Belimbing, Kelurahan Papanggo.

"Tawuran meledak di jalan belimbing, Priok. Tawuran terjadi pada 2 juni 2024 sekitar pukul 17.40," tulis admin akun Instagram tersebut dalam caption postingan nya.

Tampak dalam video dua kelompok tersebut saling kejar mengejar. Kepulan asap membumbung dari sejumlah petasan yang dilempar antar dua kelompok tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Polsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan menyebutkan pihaknya akan mengecek lebih lanjut peristiwa tersebut.

"Monitor kami cek terlebih dahulu," kata Nazirwan.

(Arief Setyadi )

      
