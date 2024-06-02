Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Wanita di Parung Jadi Korban Percobaan Perkosaan saat Lari Pagi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |21:06 WIB
Kronologi Wanita di Parung Jadi Korban Percobaan Perkosaan saat Lari Pagi
Lokasi percobaan pemerkosaan di Parung, Bogor (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan percobaan pemerkosaan terhadap wanita di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Hasil pemeriksaan sementara, korban sempat dibekap oleh pelaku.

Kapolsek Parung AKP Doddy Rosjadi menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Ketika itu, korban yang diketahui berinisial ER (48), sedang berolahraga lari pagi seorang diri.

"Tiba-tiba, diikuti pria yang tidak dikenal," kata Doddy dalam keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Pria tersebut langsung membekap korban dan menariknya ke arah kebun singkong. Di situ, pelaku membuka celana korban dan berusaha untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan jarinya.

"Korban berusaha melawan dan pelaku memukul wajahnya. Pelaku juga memaksa korban untuk memegang alat kelaminnya, namun korban menolak sehingga dipukul kembali oleh pelaku," jelasnya.

Beruntung, terdapat warga yang sedang melintas memergoki aksi tersebut sehingga pelaku melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di wajah dan pendarahan di bagian kemaluan.

"Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Parung ditemani keluarganya," tambahnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara mengantar korban untuk visum et repertum, serta mengumpulkan barang bukti berupa pakaian korban.

"Kami akan melakukan segala upaya untuk menangkap pelaku," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912/viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847/viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement