HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU DKI Serahkan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |21:15 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)




JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan verifikasi administrasi dokumen pendukung bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

“Proses verifikasi administrasi dimulai sejak Selasa, 21 Mei hingga 1 Juni 2024," ujar Ketua Divisi Teknis KPU DKI Dody Wijaya, Minggu (2/6/2024).

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 orang yang telah ditetapkan.

"Sehingga status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat,” tambah Dody.

Pasangan calon perseorangan kata Dody dapat mengajukan dukungan perbaikan yang berlangsung dari tanggal 3 -7 Juni 2024 berupa dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.

“Hasil verifikasi administrasi ini dituangkan ke dalam berita acara menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU, yang kemudian disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan atau petugas penghubung serta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan diunggah melalui SILON,” jelas Dody.

Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan mulai 8-18 Juni 2024.

(Arief Setyadi )

      
