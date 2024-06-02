Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menuju Indonesia Emas, Relawan Mas Gibran Blusukan Ringankan Beban Masyarakat

Rico Afrido , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |22:06 WIB
Menuju Indonesia Emas, Relawan Mas Gibran Blusukan Ringankan Beban Masyarakat
Relawan Mas Gibran (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Mas Gibran terus mengambil peran dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan menyadari betapa pentingnya peran driver ojek online dalam mendukung perekonomian sehari-hari.

Bentuk dukungan yang dilakukan Relawan Mas Gibran yakni dengan membagikan paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya untuk membantu meringankan beban ekonomi para driver.

Dimas Wahyu, seorang driver ojek online yang menerima bantuan, menyampaikan rasa terima kasihnya. 

"Saya sangat bersyukur atas makanan di Jumat Berkah ini. Ini sangat membantu kami mengisi tenaga kembali untuk bekerja dengan baik," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (2/6/2024).

Mereka juga menyediakan makanan bergizi guna memastikan para driver mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kinerja. Kegiatan ini dimulai dengan pembagian makanan bergizi di berbagai lokasi seperti Sunter Agung, Pademangan, dan Kelapa Gading di Jakarta Utara.

Pada Sabtu 1 Junil 2024, relawan Mas Gibran juga mendistribusikan sembako di tiga lokasi, termasuk di sekitar Pasar Salak, Kota Depok. Ratusan driver yang sedang bertugas menerima bantuan ini dengan penuh antusiasme.

Halaman:
1 2
      
