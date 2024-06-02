Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bengkel di Pondok Ranggon Kebakaran, Kerugian Ditaksir Rp30 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |23:07 WIB
Bengkel di Pondok Ranggon Kebakaran, Kerugian Ditaksir Rp30 Juta
Kebakaran bengkel di Jaktim (Foto : Damkar Jaktim)
JAKARTA - Sebuah bengkel semi permanen di Jalan Swadaya dekat Mixue Cilangkap, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, kebakaran, pada Minggu (2/6/2024) malam.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jaktim, Gatot Sulaeman menduga kebakaran dipicu dari percikan api tambal ban menyambar ke botol berisi bensin.

"Diduga percikan dari api tambal ban. Pemilik sedang menambal ban, lalu keluar percikan api yang mengenai botol bensin-bensin," kata Gatot saat dikonfirmasi.

Gatot menambahkan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran bengkel tersebut.

"Kerugian ditaksir Rp30 juta. Jiwa terselamatkan 1 KK 3 jiwa," ujarnya.

Lebih lanjut, Gatot menyebut sebanyak empat unit pemadam kebakaran dan puluhan personil dikerahkan serta api berhasil dipadamkan pukul 20.16 WIB.

"Pengerahan unit 4 dan 20 personil. Situasi pemadaman selesai," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
