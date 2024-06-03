Tanggulangi Banjir, Rumah Pompa Stasioner Patra II Kebon Jeruk Kembali Diresmikan Anggota DPRD DKI Kenneth

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth saat resmikan rumah pompa stasioner Patra II Kebon Jeruk (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hardiyanto Kenneth kembali meresmikan Rumah Pompa Stasioner Patra II Kebon Jeruk, di Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat 31 Mei 2024.

Saat meresmikan Rumah Pompa Stasioner Patra II Kebon Jeruk, pria yang akrab disapa Bang Kent itu didampingi oleh Kepala Seksi Perencana Sistem Pengendali Banjir Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Wira Yudha Bhakti dan Lurah Duri Kepa, Arie Lystha.

"Telah terbangun dengan 1 unit pompa dengan kapasitas 1.000 liter per detik, pompa ini melayani catchment area Kelurahan Duri Kepa sepanjang Pengerukan Saluran Penghubung (PHB) Kebon Raya, dengan anggaran Rp9 miliar lebih," ujar Kent dalam keterangannya, Minggu (3/6/2024).

Tak hanya itu, kata Kent, untuk kedepannya akan ditambah lagi dua unit pompa di rumah pompa patra II ini dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter per detik, yang diharapkan dapat meminimalisir banjir di kawasan Kebon Jeruk, khususnya wilayah Duri Kepa saat musim penghujan.

"Akan ditambah lagi 2 unit pompa, dengan anggaran diperkirakan yang dibutuhkan sekitar Rp5 miliar," sambungnya.

Menurut Kent, pembangunan Rumah Pompa Stasioner Patra II Kebon Jeruk ini berdasarkan permintaan aspirasi masyarakat saat dirinya mengadakan reses (serap aspirasi masyarakat) di wilayah Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Pembangunan rumah pompa ini adalah atas permintaan aspirasi Warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat saya reses beberapa waktu lalu," sambung Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.