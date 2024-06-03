Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Depok Ambil Tindakan Fenomena Bus Telolet di GT Sawangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |04:06 WIB
Polres Depok Ambil Tindakan Fenomena Bus Telolet di GT Sawangan
Polres Depok ambil tindakan bus telolet (Foto : Satlantas Depok)
A
A
A

DEPOK - Jajaran Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok memantau dan mengambil tindakan terhadap fenomen bus 'telolet' yang masih menyedot perhatian masyarakat tua hingga anak-anak.

Tindakan tersebut dilakukan di Gerbang Tol (GT) Sawangan ruas Tol Depok-Antasari (Desari), Pancoran Mas, Kota Depok pada Minggu 2 Juni 2024, sore.

"Lantas Polres dan Polsek Pancoran mas terus berpatroli merespon keluhan dan laporan masyarakat serta pengguna bus (terkait fenomena bus 'telolet')," kata Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra.

Multazam menambahkan jajarannya terus mengimbau masyarakat agar menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dengan tidak berburu bus 'telolet' hingga ke pinggir jalan raya.

"Tadi siang pun kami rutin menghimbau masyarakat," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
