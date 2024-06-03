Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini : Cerah Berawan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |05:37 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini : Cerah Berawan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan sepanjang hari, Senin (3/6/2024).

Berdasarkan website resmi BMKG, cuaca pada pagi hari diprediksi cerah berawan mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kemudian memasuki siang hari, cuaca diprediksi cerah berawan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Memasuki malam hari, cuaca masih diprediksi cerah berawan.

Adapun suhu udara diprediksi di kisaran 23-32 derajat celcius. Sedangkan kelembapan udara 65-95 persen.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca BMKG Cuaca Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189563//cuaca_ekstrem-1LsJ_large.jpg
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189368//gelombang_tinggi-dZx9_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Selatan Indonesia: Waspada Gelombang Tinggi di Bali–NTB–NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189334//hujan_di_jakarta-cqPI_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement