Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini : Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan sepanjang hari, Senin (3/6/2024).

Berdasarkan website resmi BMKG, cuaca pada pagi hari diprediksi cerah berawan mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kemudian memasuki siang hari, cuaca diprediksi cerah berawan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Memasuki malam hari, cuaca masih diprediksi cerah berawan.

Adapun suhu udara diprediksi di kisaran 23-32 derajat celcius. Sedangkan kelembapan udara 65-95 persen.

(Awaludin)