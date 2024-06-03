Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Warga di Lubang Buaya Jaktim Ludes Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |06:12 WIB
Rumah Warga di Lubang Buaya Jaktim Ludes Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Gorda RT 4/7 titik kenal Pom Bensin Gorda, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Senin (3/6/2024) pukul 04.21 WIB dan berhasil dipadamkan pukul 05.18 WIB.

"Objek terbakar rumah tinggal, bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Damkar berhasil memadamkan api yang melahap bangunan rumah tinggal tersebut. Sebanyak empat unit damkar dan puluhan personil dikerahkan.

"Situasi pemadaman selesai atau hijau. Pengerahan 4 unit damkar dan 20 personil," jelasnya.

Lebih lanjut, belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi dan nilai taksiran kerugian.

(Awaludin)

      
