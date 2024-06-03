Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Sopir Ngantuk, Mobil Pikap Muatan Solar Kecelakaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |06:32 WIB
Diduga Sopir Ngantuk, Mobil Pikap Muatan Solar Kecelakaan
Illustrasi (foto: dok freepik)
DEPOK - Sebuah mobil pikap berwarna gelap bermuatan solar mengalami kecelakaan tunggal, diduga akibat sopir mengantuk di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Depok pada Senin (3/6/2024) dini hari.

"Sebuah mobil pikap yang bermuatan solar mengalami laka tunggal karena sopirnya mengantuk," tulis caption laman Instagram @lantasrestrodepok.

Menindak lanjuti informasi kecelakaan itu, pukul 00.45 WIB Piket Satlantas Polres Metro Depok di Bawah Pimpinan Perwira Pengendali Kasubnit Regident Ipda Joko STB mendatangi TKP Laka Lantas di dekat Ruko Pesona Juanda Depok.

"Menyebabkan kerugian materil dan tidak ada korban jiwa," jelasnya.

(Awaludin)

      
