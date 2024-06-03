Mobil Pickup Terbalik di Jalan Daan Mogot

JAKARTA - Sebuah mobil pick up terbalik ketika sedang melintas di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat pada Senin (3/6/2024) pagi.

Dari akun media sosial TMC Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro peristiwa tersebut di-posting sekitar pukul 07.42 WIB.

"Kecelakaan Mobil Pick Up terguling di Jl. Daan Mogot nomor 17 tepatnya diputaran Indosiar Jakarta Barat," tulis admin akun TMC Polda Metro Jaya dalam akun Twitter atau X.

Tampak dua foto yang di-posting yakni sebuah mobil pick up berwarna silver yang terbalik di lajur sisi paling kanan dekat separator busway dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas.

Tampak mobil sudah dievakuasi oleh petugas kepolisian agar tidak menyebabkan kemacetan di Jalan Daan Mogot dan sekitarnya.

"Saat ini sudah selsai proses evakuasi dan penderekan petugas Lantas Jakbar lalu lintas normal kembali," tulis admin akun TMC Polda Metro Jaya.

(Awaludin)