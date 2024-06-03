Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Kelompok Solo Bone dan Kebon Kelapa di Tanjung Priok, Satu Orang Terluka

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |08:25 WIB
Bentrok Kelompok Solo Bone dan Kebon Kelapa di Tanjung Priok, Satu Orang Terluka
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu orang mengalami luka akibat pecahnya tawuran antar dua kelompok pemuda yakni Solo Bone dengan Kebon Kelapa di sekitar rel kereta api Papanggo, Jakarta Utara pada Minggu (2/6/2024) sore.

Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang menjadi saksi mata tawuran di sepanjang rel kereta A.13 Kampung Muara Bahari, RT13/RW15, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

"Seorang warga melaporkan bahwa para hari Minggu 2 Juni 2024 di Kampung Muara Bahari A.13 RT 13/15 di dekat SMK Yanindo ada tawuran antar remaja menggunakan sajam," ujar Nazirwan, Senin (3/6/2024) kepada awak media dalam keterangannya,

Hasil pemeriksaan bhabinkamtibmas bersama perangkat lingkungan ketua RT dan perangkat lingkungan lainnya diketahui bahwa benar pada pukul 17.45 WIB terjadi Tawuran sampai dengan Pukul 18.15 WIB antara kelompok anak Kebon Kelapa dengan kelompok anak Solo Bone.

"Namun ketika personil polsek tiba para pelaku Tawuran sudah membubarkan diri," ungkapnya.

Nazirwan mengungkapkan akibat tawuran tersebut ada seorang korban mengalami luka-luka. "Ada korban luka-luka satu orang," pungkasnya.

(Awaludin)

      
