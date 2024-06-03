Diduga Dalang Ibu Cabuli Anak, Pemilik Akun Medsos Icha Shakila Diburu Polisi

JAKARTA - Polisi tengah melakukan profiling pemilik akun Facebook Icha Shakila yang diduga kuat menjadi dalang atas penyebaran video asusila yang dilakukan oleh ibu kandung berinisial R (22) terhadap anaknya sendiri yang berusia 2 tahun.

"(Akun atas nama Icha) Sedang didalami," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (13/6/2024).

Pemilik akun Icha Shakila yang saat ini menjadi target operasi pihak kepolisian. Pemilik akun Icha merupakan dalang dalam kasus ibu berinisal R (22) melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya.

Akun Icha mengiming-imingi R pekerjaan asal menuruti untuk mengirimkan foto tanpa busana dengan iming-iming akan dikirimkan sejumlah uang. Karena terhimpit kondisi ekonomi, tersangka R menuruti perintah akun Icha Shakila.

"Karena desakan kebutuhan ekonomi, tersangka R mengirimkan foto tanpa busana milik tersangka," jelasnya.