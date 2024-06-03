Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 8 Remaja Tawuran di Jakbar, 5 Celurit Disita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |13:31 WIB
Polisi menangkap para remaja yang terlibat tawuran di Jakarta Barat (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya menangkap delapan remaja yang terlibat tawuran di Meruya Selatan, tepatnya di depan Puskesmas Gang Kesehatan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

“Dalam kejadian tersebut, sebanyak delapan remaja berhasil diamankan oleh tim patroli,” kata Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustiano Barman lewat keterangannya, Senin (3/6/2024).

Dalam aksi itu, Billy mengungkapkan pihaknya juga menyita lima buah senjata tajam berupa celurit berukuran panjang yang digunakan pada aksi tawuran tersebut.

“(Juga disita) bersama lima buah celurit panjang yang digunakan dalam tawuran,” ujar dia.

Ia menyebutkan, para remaja tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polsek Kembangan untuk pengusutan lebih lanjut.

Billy menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Kembangan, terutama di jam-jam rawan, untuk mencegah terjadinya tawuran dan tindakan kriminal lainnya.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kembangan. Patroli akan terus ditingkatkan, terutama di jam-jam rawan, untuk mencegah aksi tawuran dan kriminalitas," ujar dia.

