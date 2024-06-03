Polisi Kena Tebas Celurit saat Bubarkan Tawuran Remaja di Kembangan Jakbar

JAKARTA - Seorang anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya terluka saat membubarkan aksi tawuran oleh sekelompok remaja di Meruya Selatan, tepatnya di depan Puskesmas Gang Kesehatan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

Kapolsek Kembangan, Billy Gustiano Barman menyebut, anggota tersebut mengalami luka bacokan senjata tajam jenis celurit.

"Ya benar, seorang anggota tim patroli perintis Presisi Polda Metro Jaya mengalami luka akibat bacokan senjata tajam jenis celurit," kata Billy Gustiano lewat keterangannya, Senin (3/6/2024).

Billy menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat anggota Tim Patroli Perintis Presisi tengah melakukan pembubaran dan penangkapan terhadap sejumlah remaja yang terlibat dalam aksi tawuran.

Saat akan diamankan, kata Billy, para remaja tersebut melakukan perlawanan dan salah satu dari mereka membacok lengan sebelah kiri anggota tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya.

Ia mengungkapkan, anggota yang menjadi korban langsung dilarikan ke RSUD Kembangan untuk mendapatkan perawan intensif.

Sebelumnya, Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustiano Barman menuturkan, delapan remaja yang terlibat tawuran di Meruya Selatan, tepatnya di depan Puskesmas Gang Kesehatan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

“Dalam kejadian tersebut, sebanyak delapan remaja berhasil diamankan oleh tim patroli,” kata Billy.