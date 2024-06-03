Curiga sejak Awal, Warga Sempat Gerebek Rumah Pelaku Pembunuhan Anak di Bekasi

BEKASI - DS (61), terduga pelaku pembunuhan GH (9) anak asal Bantargebang, Kota Bekasi sudah dicurigai sejak awal merupakan pelaku oleh warga sekitar. DS disebut memang kerap berinteraksi dengan korban.

"Curiganya di situ, dia korban sering dikasih duit sama pelaku, orangtuanya juga sempat marahin anaknya, ‘kalo dikasih duit sama orang lain jangan diambil’," kata tetangga pelaku, Endong, Senin (3/6/2024).

Atas kecurigaan itu, Endong bersama warga lainnya bahkan sempat mendatangi kediaman DS saat mencoba mencari GH. Saat itu, pelaku justru menantang warga untuk menggeledah rumahnya.

"Saya masuk ke rumahnya, berempat, saya pak RT, ketua Karang Taruna, sama teman saya satu. Jawaban dia setelah itu ‘silakan aja geledah’," sambungnya.

Di dalam rumah itu juga, Endong mengaku janggal ketika menemukan terdapat lubang galian di dalam rumah. Lubang galian itu, kata Endong, diakui pelaku untuk membuat tempat pembuangan akhir.

"Tapi kalau saya pikir gak masuk akal, buat septic tank kecil begitu, belum masuk hebel, terus nanti jadinya seperti apa. Terlalu kecil, kecuali luasnya 1 meter setengah baru masuk akal," jelas dia.