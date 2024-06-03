Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Cekcok, Preman Pasar Senen Tusuk Temannya hingga Sekarat

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |14:26 WIB
Gegara Cekcok, Preman Pasar Senen Tusuk Temannya hingga Sekarat
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Dua orang preman di Pasar Senen cekcok hingga salah satunya mengalami luka tusuk, di bagian dada sebanyak dua lubang, korban sendiri berinisial SW alias Andika.

Aksi penusukan itu terjadi di depan halte Patung Taman HKSN, Jalan Kramat Bundar, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dari kejadian itu, polisi menangkap tersangka yang cekcok dengan SW yakni AHB alias Andi Picek di kawasan Pasar Senen.

Kapolsek Senen, Kompol Bambang mengatakan, hubungan antara pelaku dan korban saling mengenal. Keduanya awalnya mengobrol kemudian berujung selisih paham.

"Pelaku kemudian meninggalkan tempat kejadian dan kembali bawa sajam. Korban pun ditusuk sebanyak dua kali di ketiak kanan dan kiri. Korban alami luka berat dan sempat sekarat," kata Kompol Bambang kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Korban sempat menjalani perawatan di RSCM karena luka tusuk di bagian dada kanan dan kiri. Setelah menikam korban, pelaku sempat kabur dan membuang senjata tajam miliknya di kawasan Kranji, Bekasi.

"Motifnya tersinggung karena mengobrol. Tersangka ditangkap di kasawan Pasar Senen. Namun senjata tajamnya sudah dibuang oleh pelaku di Kranji, belum ditemukan. Barang bukti disita jaket yang digunakan tersangka. Tersangka terancam kurungan penjara 5 tahun akibat perbuatannya," pungkasnya.

(Awaludin)

      
