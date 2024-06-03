Selain Diancam, Ibu di Tangsel Diimingi Rp15 Juta Bikin Video Cabuli Anak Kandung

JAKARTA - Ibu di Tangsel inisial R (22) mengaku melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya sendiri karena diiming-imingi uang Rp15 juta oleh salah seorang yang dikenalnya di akun Facebook bernama Icha Shakila. Selain diiming-imingi sejumlah uang akun itu juga mengancam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ibu berinisial R yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual itu mengaku disuruh oleh akun Icha Shakila. Ia dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp15 juta untuk video yang dia buat sesuai skenario.

"Tersangka juga dijanjikan akan dikirim uang sejumlah Rp15 juta," kata Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis, Senin (3/6/2024).

Kemudian, pada waktu yang sama juga, tersangka R mengikuti perintah dari akun Facebook Icha Shakila membuat video yang bermuatan pornografi antara tersangka dengan anak kandungnya.

Setelah tersangka mengirimkan video kepada pemilik akun Facebook Icha Shakila, tersangka R mencoba menghubungi pemilik akun Facebook Icha Shakila namun aku tersebut tidak dapat dihubungi.

"Akun Facebook tersebut tidak dapat dihubungi dan juga tidak mengirim sejumlah uang yang telah dijanjikan sebelumnya," jelasnya.