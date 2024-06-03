Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Dicabuli Ibu Kandung, KPAI Minta Pemda Turun Beri Pendampingan Psikologis

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |16:56 WIB
Anak Dicabuli Ibu Kandung, KPAI Minta Pemda Turun Beri Pendampingan Psikologis
KPAI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah Kota Tangsel turun tangan memberikan perlindungan psikologi pada anak balita yang menjadi korban pelecehan terhadap seorang ibu kandung berinisi R (22) hingga viral di media sosial.

Komisioner KPAI Dian Sasmita mengatakan, KPAI prihatin dengan ananda anak balita yang mengalami kekerasan seksual dan psikis. Kejadian itu membuat sang anak mempunyai memori buruk yang akan sangat melekat di otak serta dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya.

"Memori buruk tersebut akan sangat melekat di otak anak dan dapat berpengaruh pada tumbuh kembangnya," kata Dian dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat, harus bergerak dengan memberi dukungan tenaga profesional kepada sang anak. "Seperti psikolog dan juga pekerja sosial (Peksos) wajib segera menyelamatkan ananda dan melanjutkan dengan rangkaian intervensi," tutur dia.

Sementara itu, pihaknya memliki salah satu tugas pokok dan fungsi (tusi) untuk melaporkan pelanggaran hak anak ke penegak hukum. Atas kejadian ini, KPAI berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus ini dengan melibatkan unit siber. 

"KPAI akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum dan lembaga layanan di Tangerang Selatan untuk mengawal kasus ini," katanya.

Ia mengatakan, konvensi Hak Anak Pasal 39 mewajibkan negara mengambil langkah-langkah rehabilitatif untuk membantu anak korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement