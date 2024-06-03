Tertunduk Lesu, Ini Tampang Pelaku Pembunuhan Bocah Dalam Lubang Pompa di Bekasi

BEKASI - Polisi menangkap Didik Setiawan (61) pelaku pembunuhan terhadap GH, bocah berusia sembilan tahun asal Kota Bekasi. Polisi mengungkap sosok DS dalam konferensi pers, Senin (3/6/2024).

Pantauan di lokasi, DS terlihat telah mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Terlihat juga bagian mata kiri pelaku yang terlihat memar.

Adapun selama konferensi pers, DS pun hanya tertunduk lesu dan tak berdaya. Awak media sempat mempertanyakan motif di balik perbuatan keji pelaku, namun pelaku hanya terdiam.

Dalam kasus ini, polisi mengungkap bahwa DS bukan hanya membunuh korban. Tetapi juga melakukan perbuatan cabul sebanyak dua kali terhadap GH.

Perbuatan cabul yang pertama dilakukan pada Jumat 31 Mei malam hari persis ketika GH dilaporkan hilang. Pencabulan kedua dilakukan pada Sabtu 1 Juni keesokan harinya beberapa jam sebelum GH dieksekusi mati.