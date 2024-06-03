Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Ibu Cabuli Anak di Tangsel: Awalnya Diminta Videokan Hubungan Badan Sama Suami

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |18:35 WIB
Kesaksian Ibu Cabuli Anak di Tangsel: Awalnya Diminta Videokan Hubungan Badan Sama Suami
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebut pengguna akun Facebook Icha Shakila sedianya memerintahkan ibu berinisial R (22) untuk memvideokan aksi hubungan badan dengan suaminya. Namun, ditolak karena suaminya tak berada di rumah.

"Diminta lagi untuk melakukan perbuatan yang kedua yaitu memvideokan agar tersangka dan suaminya melakukan hubungan badan, tersangka menolak karena suaminya tidak di rumah," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin, 3 Juni.

Kemudian, tersangka berdalih bila hanya tinggal bersama anaknya. Pengguna akun Icha Shakila itu justru memintanya untuk menyetubuhi anaknya.

Karena ada ancaman foto tanpa busananya akan disebar, tersangka menuruti perintah tersebut. Setelah melakukan aksi yang diminta, video itupun dikirim ke akun tersebut.

"Akhirnya divideokan, diancam. Kalau tidak mau akan disebarkan foto yang pertama tadi, ini menurut keterangan tersangka," kata Ade.

Diketahui, R sempat mengirimkan foto tampa busananya kepada pengguna akun Facebook Icha Shakila. Sebab, ia diming-imingi uang sebesar Rp15 juta.

Halaman:
1 2
      
