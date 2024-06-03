Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RPA Perindo Minta Polres Bogor Usut Tuntas Kasus KDRT yang Dialami Ibu Rumah Tangga

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |19:12 WIB
RPA Perindo Minta Polres Bogor Usut Tuntas Kasus KDRT yang Dialami Ibu Rumah Tangga
A
A
A

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo berharap agar penyidik dari Unit PPA Polres bogor dapat mengusut tuntas kasus KDRT yang dialami ibu rumah tangga berinisial LP (34) oleu suaminya P (34).

Hal itu disampaikan Ketua bidang Hukum RPA Partai Perindo, Amriadi Pasaribu usai melaporkan kasus tersebut ke Satreskrim Polres Bogor melalui Unit PPA, Senin (3/6/2024).

"Nah harapan kami dari RPA Perindo untuk bahwa kasus yang terjadi kepada ibu ini, harapan kita dia semoga bertemu dengan anak-anaknya, dan juga terlapor ini untuk menghindari terulang kembali kejadian yang tidak diinginkan baik itu kepada ibunya sendiri kemudian kepada anak-anak itu kita dorong harapannya untuk segera ditahan terlapor ini," kata Amriadi di Mapolres Bogor kepada wartawan.

RPA Partai Perindo pun meminta kepada penyidik Unit PPA Polres Bogor, agar kasus tersebut menjadi perhatian khusus.

"(suami LP) juga sudah melakukan kekerasan yang mengakibatkan cedera berat, kita minta kepada penyidik untuk ditahan sehingga ibu ini yang usianya 34 tahun ibu rumah tangga yang punya tiga anak sehingga bisa ketemu dengan anaknya," kata Amriadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement