INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begal Motor Bersajam Beraksi di Gunung Putri Bogor, Polisi Buru Pelaku

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |21:28 WIB
Begal Motor Bersajam Beraksi di Gunung Putri Bogor, Polisi Buru Pelaku
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Aksi begal motor terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus ini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 1 Juni 2024 dini hari. Awalnya, korban berinisial MAF (7) duduk di atas motor hendak mengantar pulang ayahnya berinisial WS (40) dari konter handphohe.

"Ketika sedang menutup dan mengunci toko, tiba-tiba datang tiga motor yang berboncengan," kata Didin dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

