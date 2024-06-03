Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Zulhas Usul ke Jokowi, Kaesang Berpsangan dengan Anaknya di Pilkada Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |23:04 WIB
Zulhas Usul ke Jokowi, Kaesang Berpsangan dengan Anaknya di Pilkada Jakarta
Zulkifli Hasan (Foto : Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku, sudah sempat mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kaesang Pangarep maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024 bersama anaknya, Zita Anjani.

Usulan itu bahkan sempat disampaikannya pula ke Jokowi sejak setahun lalu.

"Tadi saya tanya sama bapak habis rapat, Pak gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta. Waduh jangan Pak Zul, katanya," ujar Zulhas pada wartawan, Senin (3/6/2024).

Menurutnya, Kaesang Pangarep dan Zita Anjani merupakan sosok dari golongan muda. Karena itu, pada tahun lalu, dia pernah mengusulkan ke Jokowi agar Kaesang bisa maju ke Pilkada Jakarta. Pasalnya, dia ingin memberikan kesempatan pada anak-anak muda untuk memimpin Jakarta.

"Kaesang kan anak muda, saya malah sudah pernah ngusulkan dulu, Pak saya kan pernah ngusulkan dulu, setahun lalu, gimana Pak kalau Jakarta anak muda saja gitu kan, Kaesang, setahun lalu kalau tak salah. Waktu itu memang karena masih lama kan, yang muda-muda pak, Kaesang sama Zita misalnya saya bilang begitu waktu itu," tuturnya.

Atas usulannya setahun lalu, Jokowi belum mengizinkannya. Namun kini, dia kembali mengajukan usulan itu, hanya saja Jokowi masih belum memberikan lampu hijau untuk Kaesang maju ke Pilkada DKI.

"Enggak bisa Pak Zul, Kaesang kan anu, sudahlah biar itu dulu, kira-kira begitu. Sekarang sudah bisa Pak, tadi saya bilang, sekarang sudah boleh pak, jangan Pak Zul, kira-kira itu. Yah kan, tanya bapak tadi belum," kata Zulhas lagi.

(Angkasa Yudhistira)

      
