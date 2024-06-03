Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Alasan Pemuda di Jakbar Bacok Polisi saat Hendak Tawuran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |23:16 WIB
Ini Alasan Pemuda di Jakbar Bacok Polisi saat Hendak Tawuran
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Polisi menetapkan tiga pemuda orang pemuda berinisial ZF, AAP dan RF sebagai tersangka di kasus pembacokan terhadap seorang anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya berinisial MN, di depan Puskesmas Gang Kesehatan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

Diketahui, pelaku ZF lah yang melakukan pembacokan terhadap anggota kepolisian tersebut. Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustamo Barman menyebutkan bahwa motif dari pelaku melakukan aksinya lantaran kesal dibubarkan saat hendak tawuran.

“Motifnya karena si pelaku tawuran tersebut kesal dibubarkan oleh petugas kepolisian,” kata Billy Gustamo kepada wartawan di Polsek Kembangan, Senin (3/6/2024).

Billy menjelaskan, ketiga pelaku tersebut berprofesi pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan keterangan pelaku, kata Billy, ketiganya baru kali ini melakukan aksinya.

“Pekerjaan tiga orang tersangka itu tidak bekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka mengakui bahwa baru kali ini dia melakukan keributan,” jelasnya.

Diketahui, aksi pembacokan terhadap anggota kepolisian berinisial MN itu terjadi pada Minggu (2/6/2024) sekira pukul 03.20 WIB.

Saat itu, Kapolsek Kembangan Kompol Billy Gustamo Barman menyebutkan, korban MN sedang melaksanakan kegiatan patroli.

“Ketika tim patroli perintis presisi melintasi Kelurahan Meruya Utara, tepatnya di Jalan Meruya Selatan, depan gang kesehatan, mereka melihat ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong. Yang sedang nongkrong diduga hendak melakukan melakukan tawuran,” kata Billy saat konferensi pers, Senin (3/6/2024).

