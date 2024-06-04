Prabowo Mau Kirim Pasukan ke Gaza Palestina, Menlu Retno : Sejalan dengan Konstitusi

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Menurutnya hal itu memungkinkan jika telah terjadinya gencatan senjata dan atas persetujuan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Nah yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah tentunya kalau ceasefire (gencatan senjata) sudah dapat terwujud the day after. Apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaiannya maka Indonesia siap untuk mengirimkannya," kata Retno dalam kuliah umum 'Public Lecture Menlu RI: 'Diplomasi Indonesia untuk Palestina', di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin 3 Juni 2024.

"Jadi keyword-nya adalah apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian maka Indonesia akan siap untuk berkontribusi,"sambungnya.

