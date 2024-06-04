JAKARTA - Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Selasa (4/6/2024).
Hal itu terlihat dari surat undangan klarifikasi yang diterima MNC Portal Indonesia dengan nomor B/13674 N/RES.1.24./2024/Ditreskrimum.
Dalam surat tersebut, dituliskan bahkan Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan, soal peristiwa dugaan tindak pidana penghasutan.
"Yang diduga dilakukan oleh terlapor saudara Hasto Kristiyanto," tulis surat tersebut.
Hasto diduga menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.