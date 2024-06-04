Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polda Metro Jaya

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |08:56 WIB
Hari Ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polda Metro Jaya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan pers (Foto: MPI/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Selasa (4/6/2024).

Hal itu terlihat dari surat undangan klarifikasi yang diterima MNC Portal Indonesia dengan nomor B/13674 N/RES.1.24./2024/Ditreskrimum.

Dalam surat tersebut, dituliskan bahkan Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan, soal peristiwa dugaan tindak pidana penghasutan.

 BACA JUGA:

"Yang diduga dilakukan oleh terlapor saudara Hasto Kristiyanto," tulis surat tersebut.

Hasto diduga menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Halaman:
1 2
      
